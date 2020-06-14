西甲複賽 梅西1進球2助攻率巴塞隆納贏球

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（法新社馬德里13日電） 西甲因疫情暫停3個月後複賽，巴塞隆納在阿根廷球星梅西個人1進球、2助攻帶領下，以4比0擊敗皇家馬約卡，穩坐西甲龍頭寶座。

西班牙足球甲級聯賽（La Liga）因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情停賽3個月後複賽，維達爾（Arturo Vidal）今天在比賽開踢64秒以頭槌破網，讓巴塞隆納（Barcelona）首開記錄，布瑞斯威特（Martin Braithwaite）在第37分鐘獲梅西（Lionel Messi）助攻進球，讓巴塞隆納2比0領先。

為了預防疫情蔓延，西甲賽事雖複賽，但采不開放球迷入場觀賽的閉門方式進行，不料下半場比賽開踢後，卻仍出現一名球迷跑進場中，讓比賽短暫中斷的意外插曲。

艾爾巴（Jordi Alba）在比賽第79分鐘，同樣接獲梅西傳球，在小禁區外起腳射門破網，讓巴塞隆納3比0擴大領先優勢。比賽進入傷停補時階段，梅西接獲傳球，將球帶到小禁區附近，在3名對手的防守下，硬是找到空隙起腳，球以刁鑽的角度進到球門，這是他個人本季第25個進球，讓巴塞隆納最終4比0大勝皇家馬約卡（Real Mallorca）。

巴塞隆納今天贏球，繼續位居戰績榜龍頭，積分領先排名第2的皇家馬德里（Real Madrid）擴大到5分。皇家馬德里14日在主場若能擊敗埃瓦爾（Eibar），與巴塞隆納間的差距能再縮小到2分。

巴塞隆納總教練賽田（Quique Setien）說：「我很高興， 因為這樣的開始（複賽就拿下勝利），對未來的發展將有很大的幫助。」

© 2020 AFP