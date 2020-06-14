邱吉爾照突從英相搜尋結果列圖消失 Google要查

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（法新社倫敦14日電） 英國二戰英雄前首相邱吉爾近日捲入全球反種族歧視抗議浪潮，雕像遭破壞。在敏感時機，有人發現Google搜尋結果出現的歷任英相列圖獨缺邱吉爾照片。Google今天表示會調查原因。

網路搜尋引擎巨擘谷歌（Google）今天在推特（Twitter）發表聲明說，邱吉爾（Winston Churchill）的照片之所以消失在英國歷任首相搜尋結果最上方的圖像列，是一次自動更新後的結果，「並非刻意造成」。若因此產生「任何疑慮」，Google表示歉意。

Google強調，這個問題只發生在搜尋結果的「知識圖譜」（knowledge graph）列，民眾仍可透過Google輕易搜尋到許多邱吉爾的照片。

邱吉爾因過往種族歧視紀錄引發爭議，而捲入近日全球掀起的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威浪潮。上周末在倫敦市中心進行的抗議活動，有人在邱吉爾的雕像塗上「種族主義者」字樣。

反對者批評邱吉爾在第二次世界大戰期間採取的政策，導致1943年印度孟加拉邦數百萬人死於饑荒。也有人指責邱吉爾在長期政治生涯中，一再對白人以外族群表露偏見和歧視。

Google的聲明表示，他們會儘快將邱吉爾的照片重新放上搜尋結果列圖，並「研究自動更新究竟為何會導致它消失，以了解系統是否有任何需要改進的地方」。（譯者：李宛諭/核稿：張正芊）

© 2020 AFP