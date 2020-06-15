中國拒加入美俄會談 瑞典智庫：武器管制前景嚴峻

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社斯德哥爾摩15日電） 瑞典智庫研究人員今天說，擁核大國持續推動武器現代化，研究人員並警告緊張局勢升溫，武器管制「前景嚴峻」。

共同撰寫研究報告的斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）核武管制計畫主任凱爾（Shannon Kile）說：「俄羅斯和美國喪失重要溝通管道…可能會導致新的核武競賽。」

美俄兩國掌握全球9成以上核武。

凱爾是指新戰略武器裁減條約（New START）前景堪憂。新戰略武器裁減條約預定在明年2月到期，這是美俄兩大強權之間僅存的核武協議，目的是讓核武數量持續低於冷戰時期。

SIPRI研究人員指出：「2019年無論是商討延續New START或談判新協議都沒有進展。」

與此同時，擁核大國持續推動武器現代化，而中國和印度一直在擴大核武規模。

SIPRI在報告中說：「中國正處於核武庫現代化重大時期，首度發展所謂的核三位一體，以同時具備新的陸基、海基飛彈與空基核武能力。」

美國堅持中國之後都必須加入核武裁減會談，但中方一再拒絕。

SIPRI報告中說，美國、俄羅斯、英國、法國、中國、印度、巴基斯坦、以色列及北韓今年初估計共有1萬3400枚核武，這個數量比去年初少465枚，主因美俄兩國拆除退役核武。

© 2020 AFP