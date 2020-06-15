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（法新社香港15日電） 亞洲股市延續上周頹勢，今天收盤重挫，因投資人擔心全球恐爆發第2波疫情，讓鬆綁防疫禁令喊卡，扼殺正在萌芽的經濟復蘇。

歐洲各國實施數月嚴格禁足措施後，近來紛紛加快腳步恢復經濟活動。但同時有跡象顯示，致命疫情正在中國捲土重來，美國的病例也再度增加。

中國首都北京市批發市場11日再度傳出1起武漢肺炎本土確診病例，隨後疫情快速蔓延，截至14日午夜12時，共新增79例確診患者，當局展開大規模檢測，封鎖周邊數個社區。北京市一名官員今天表示，也在另一個市場發現病例。

為了抑制新一波疫情爆發，北京市關閉這兩處批發市場，並派武警在外把守，封鎖附近的社區。

美國德州和佛羅里達州等10幾個州通報單日新增確診病例創新高，義大利羅馬和日本東京染疫人數也激增。

世界衛生組織（WHO）副主任蓋拉（Ranieri Guerra）說：「這代表病毒沒有喪失傳染力，病毒沒有減弱…防疫不應該鬆懈。」

東京股市挫跌3.47%，首爾股市重挫4.76%，香港股市下跌2.16%，雪梨股市下挫2.19%，新加坡股市挫跌2.64%，曼谷股市下挫2.93%。

官方數據顯示，中國5月工業生產持續緩慢改善，但零售銷售較去年同期再度下滑，意味消費者仍對外出購物感到不安，上海股市下跌1.02%。

馬尼拉股市重挫4.82%，台北股市下挫1.08%，雅加達股市下跌1.31%，威靈頓股市挫跌0.38%。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）

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