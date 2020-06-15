佛洛伊德之死持續發酵 英成立委員會應對種族不公

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（法新社倫敦15日電） 美國非裔男子佛洛伊德之死在全球引發的抗議潮持續發酵，英國各地近日也爆發反種族主義示威後，英國首相強生表示，他已成立一個委員會，來探討「各種層面的不平等」現象。

強生（Boris Johnson）今天投書「每日電訊報」（Daily Telegraph）寫道，儘管已有「長足進步」，但在應對種族主義問題方面，「我們還需多加努力」。他也說，必須因應問題的「本質」，而不只是「象徵」意義。

美國手無寸鐵的非裔男子佛洛伊德5月25日遭警察壓頸致死後，英國各地城市掀起「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威活動，倫敦上周末出現極右翼團體集會，對抗反種族主義示威者。

強生撰文說：「現在是跨政府委員會探討各種不平等現象的時候了，包括就業、健康狀況、學術以及其他各行各業面向。」

反種族主義運動人士呼籲當局拆除若干歷史人物的雕像，他們在西南部港口城市布里斯托（Bristol）拉下17世紀奴隸商科斯頓（Edward Colston）雕像，被認為是「黑人的命也是命」運動的一個重要時刻。

不過強生堅稱，西敏區（Westminster）英國國會外的邱吉爾（Winston Churchill）銅像應被保留。有些運動人士認為，二戰時期的英國鐵血首相邱吉爾是種族主義者。

強生寫道：「我們必須應對當前情況，而非試圖重寫歷史，這意味我們絕不能陷入沒完沒了的辯論中，爭論哪位着名歷史人物足夠端正或政治正確，可以留在公眾視野當中。」

強生也譴責上周末齊聚在倫敦市中心，以「保護」邱吉爾雕像的「暴徒」。

他建議，與其拆除它們，不如建造更多被當代人視為「值得紀念者」的雕像。

然而，強生過去的失言風波，也讓他被貼上種族歧視的標籤。2002年，時任英國首相的布萊爾（Tony Blair）訪問非洲前，強生在電訊報專欄以充滿種族色彩的字眼寫道，「揮舞旗幟、齜牙咧嘴大笑的黑人小孩」將高聲歡呼迎接布萊爾。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP