全球新冠肺炎確診逼近793萬例 逾43.3萬人不治

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（法新社巴黎15日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治時間15日11時（台灣15日晚間7時），全球至少43萬3493人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），確診病例逾792萬8590例。

疫情從去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，至少有357萬4300人被視為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測嚴重病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計11萬5732人病故，累計確診數達209萬4069例，至少56萬1816人康復。

巴西的死亡人數在全球僅次於美國，境內累計4萬3332人病故，確診達86萬7624例。

其他疫情重災區還包括英國（4萬1698死，29萬5889例確診）、義大利（3萬4345死，23萬6989確診）、法國（2萬9407死，19萬4023例確診）。

中國（不含香港、澳門）境內目前通報4634死，累計8萬3181例確診。

從區域來看，歐洲累計確診241萬1653例，18萬7925死；美國和加拿大累計確診219萬2802例，12萬3928死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診165萬4461例，7萬9777死。

亞洲累計確診85萬5373例，2萬3361死；中東地區累計確診56萬1067例，1萬1848死；非洲累計確診24萬4532例，6523死；大洋洲累計確診8710例，131死。（譯者：陳政一）

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