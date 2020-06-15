全球COVID-19疫情逼近785萬例確診 逾43萬人病故

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（法新社巴黎14日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間14日19時（台灣15日凌晨3時），全球至少43萬1193人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），確診病例逾784萬8160例。

疫情從去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，至少有353萬4200人被視為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測出現癥狀或最嚴重的病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計11萬5586人病故，累計確診數達208萬4506例，至少55萬6606人康復。

巴西死亡人數在全球僅次於美國，境內累計4萬2720人病故，確診達85萬514例。

其他疫情重災區還包括英國（4萬1698死，29萬5889例確診）、義大利（3萬4345死，23萬6989例確診）、法國（2萬9398死，19萬3616例確診）。

中國（不含香港、澳門）境內目前通報4634死，累計8萬3132例確診。

從區域來看，歐洲累計確診240萬924例，18萬7701 死；美國和加拿大累計確診218萬3239例，12萬3782死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診162萬2741例，7萬8557死。

亞洲累計確診83萬8300例，2萬2958死；中東地區累計確診55萬8618例，1萬1735死；非洲累計確診23萬5637例，6329死；大洋洲累計確診8710例，131死。（譯者：陳彥鈞）

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