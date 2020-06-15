公民被中國判死 澳洲總理關切

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（法新社雪梨15日電） 中澳兩國緊張關係升高之際，澳洲男子吉萊斯比遭中國廣州市中級人民法院以走私毒品罪判處死刑。澳洲總理莫里森今天說，正尋求就吉萊斯比的命運與中國交涉。

莫里森（Scott Morrison）表示，他對於吉萊斯比（Karm Gilespie）的遭遇感到既難過又擔憂。

他說：「我們將持續提供吉萊斯比領事協助，並就他的案子與中國交涉。」

中國國營媒體報導，50多歲的吉萊斯比因託運行李被起出超過7.5公斤的甲基安非他命（methamphetamine，俗稱冰毒），2013年農曆春節前夕在香港西北方的廣州白雲機場被捕。

吉萊斯比被捕一事未被披露。親友告訴澳洲媒體，他當時突然消失，令他們感到費解。

不過吉萊斯比家屬發表聲明，要求他的舊識「不要揣測吉萊斯比目前的處境，我們認為這對於他的案子毫無助益」。

這個周末傳來吉萊斯比遭判處死刑的消息，時值中國與澳洲外交關係惡化之際，此前澳洲呼籲國際調查2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的病源與蔓延。這波疫情源自於中國華中地區的武漢市。

中國近幾周禁止澳洲牛肉進口，並針對澳洲大麥課徵關稅，同時呼籲中國學生考慮不要赴澳洲留學。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2020 AFP