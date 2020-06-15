拜仁拚德甲8連霸 最快16日如願

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（法新社柏林14日電） 德甲衛冕軍拜仁慕尼黑尋求8連霸，總教練佛利克（Hansi Flick）希望16日對倒數第2、已在降級區的文達不萊梅之戰就一錘定音，以免夜長夢多。

拜仁昨天2比1擒伏門興格拉德巴赫，不過球隊兩大主力萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）與穆勒（Thomas Mueller）因先前累積的黃牌而沒法出賽；但16日對文達不來梅時兩人都能上陣。

萊萬本季德甲的進球仍然兇猛；穆勒目前20助攻，距德甲單季最多助攻紀錄只差1次就能追平。

拜仁過去10年對文達不來梅12戰全勝，若16日能持續對戰取勝，就能贏得隊史第30座德甲冠軍，並讓佛利克執教拜仁第1年就嘗到封王滋味。

去年11月接替柯瓦奇（Niko Kovac）執掌兵符的佛利克說：「我們希望16日就完成封王，我們本季表現出色，也想延續這股贏球態勢。」

「我們的目標就是再次擊敗文達不來梅，畢其功於一役。」

拜仁已在聯賽拉出一波10連勝，擊敗文達不來梅積分榜就能與第2名的多特蒙德拉開至10分差距，讓只剩3場季賽的多特就算全贏也追不上；多特17日將在主場迎戰另一弱旅梅因斯。

© 2020 AFP