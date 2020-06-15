歐盟多國重開邊界 中國COVID-19病例增

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（法新社布魯塞爾15日電） 在實施數月防疫限制令後，歐洲聯盟（EU）多個國家今天對其他成員國重新開放邊界。但疾病源頭中國爆發新一波病例，令人憂心可能出現第2波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。

歐洲多數地區近幾周2019冠狀病毒疾病新增案例下滑，政府亟思鬆綁令人痛苦的防疫封鎖令。這類限制措施拯救了人命也重創經濟，讓不得出門的民眾感到厭倦。

包括比利時、法國、德國、希臘與烏克蘭等國家，今天都解除邊界限制。英格蘭的店家與戶外景點也將迎接3月以來的首批顧客。巴黎咖啡廳與餐廳已獲准完全恢復營業。

希臘桑托里尼島（Santorini）首府菲拉（Fira）一家禮品店的員工德羅索斯（Michalis Drosos）說：「我們渴望、需要、盼望觀光客。沒有這些人，我們怎麼活？」

不過雖然歐洲疫情減緩，拉丁美洲疫情正逐漸擴散，伊朗、印度新增死亡和確診案例也以令人憂心的速度增加，在在讓人擔憂全球長期抗疫將面臨的挑戰。

去年底率先爆出疫情的中國，是今年初首個祭出嚴格封城禁足令的國家，讓中國在危機重創他國之際，本土病例得以逼近於零。

但據北京市衛生健康委員會每日通報，截至14日午夜12時，當地4天內新增79例本土病例，其中大量患者來自新發地批發市場。北京一處體育場出現集體篩檢的隊伍，多個社區實施嚴格封鎖措施。

2019冠狀病毒疾病肆虐全球近半年，弄得無數人的生活天翻地覆，全球經濟遭受重創。至今全球已有超過43萬人病歿。

© 2020 AFP