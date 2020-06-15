歐美疫情引發通勤憂慮 台灣自行車訂單劇增

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（法新社台中15日電） 歐美由於疫情街道空曠，加上人們長期足不出戶出現幽閉煩躁症，以及疫情令人憂心通勤問題，以致自行車需求大增，台灣自行車工廠訂單隨之劇增，急忙大批生產新車。

法新社報導，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情使全球陷入經濟衰退，重創許多產業，但自行車業卻進入榮景時期，讓台灣賺取一大額外獲利。台灣是引領全球的自行車生產國，透過及早抗疫，成功避免大規模封鎖。

全球自行車龍頭、以捷安特（Giant）品牌聞名的台灣巨大集團董事長杜?珍表示，巨大近幾個月來忙得暈頭轉向。

杜?珍上周在捷安特台中新總部告訴法新社：「我們看到發生什麼，然後我們迅速回應。」「我們動員旗下公司，包括我們的工廠及銷售公司…以滿足消費者需求。」

據報導，在歐洲與北美各地，經銷商的自行車貨架已經空了，民眾大排長龍等待重新供貨，自行車製造商的訂單持續增加。

英國自行車業者協會（Association of Cycle Traders）指出，約有2萬台等候生產和運送的自行車已賣出或被預購。

根據市場追蹤公司NPD集團（NPD Group），通勤和健身自行車3月銷售額比去年同期增加66%，休閑自行車躍增121%，電動自行車增長85%。

台灣自行車輸出業同業工會秘書長張蕙娟指出，在第1季疫情首度散播時，製造商起先因為訂單取消或延後而受創，但需求隨後回升。

張蕙娟告訴法新社：「我們看到緊急訂單或甚至恐慌性購買。」「台灣兩大自行車製造商的訂單都已排至年底。」

© 2020 AFP