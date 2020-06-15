法國總統：反種族主義 但拒拆殖民時期人物雕像

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（法新社巴黎14日電） 美國非裔男子佛洛伊德5月底被白人警員以膝蓋壓頸致死，引爆全球各地反對種族主義的示威浪潮。但法國總統馬克宏今天表示，法國不會試圖拆除具有爭議的殖民主義時期人物雕像。

馬克宏（Emmanuel Macron）今天向全國發表談話說道，法國在對抗種族主義的戰鬥中將「毫不妥協」。

在英國和美國，憤怒的群眾拆除了殖民主義時期人物的雕像。但馬克宏表示，法國不會掩蓋本身的歷史元素或拆除可能曾提倡種族主義觀點或政策的公眾人物雕像。

他還說：「法國不會從歷史中抹去任何痕跡或任何名字。」

由於法國曾經殖民非洲多個國家，馬克宏指出，法國和非洲必須共同找出「對於地中海兩岸都可行的現況及未來」。

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）涉嫌持用20美元偽鈔購物，到場處理的白人警員卻以膝蓋強壓他的頸部。

儘管佛洛伊德說自己無法呼吸，並保證會聽從指示，但這名警員沒有放鬆力道，最終導致佛洛伊德喪命。這起事件引爆全美各地的反種族歧視抗議，示威浪潮更席捲世界各國。（譯者：陳彥鈞）

© 2020 AFP