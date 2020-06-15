疫情病死遭揭低報 智利宣布疑似例一律納入

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（法新社聖地牙哥14日電） 智利新上任的衛生部長今天宣布，智利的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）官方死亡人數，會把「疑似因疫情病死」一併納入，如此一來，智利的疫情病死數據將翻倍。

智利在過去24小時內新增近7000例感染後，新任衛生部長巴里斯（Enrique Paris）表示，首都聖地牙哥大都會地區的隔離措施「至少會持續到整個6月」。

同時身為兒科醫師與毒物學專家的巴里斯在記者會宣布，智利政府會把「疑似因感染新型冠狀病毒的死亡病例」納入每周公布2次的流行病學報告中。

巴里斯今天晚間接受「第三日報」（La Tercera）訪問時說：「我認為6月疫情會最慘，或至少非常糟糕。7月頭兩周，我認為感染人數還會增加，只有等到8月，若天可憐見，執行隔離的效果應可慢慢出現，當然前提是民眾都有確實遵守。」

巴里斯昨天才新接任衛生部長。前任部長馬納立（Jaime Manalich）因智利的官方病死人數爭議而黯然下台。

智利政府先前對外表示，自3月3日智利爆發疫情至今奪走逾3000條人命。然而調查性新聞組織CIPER揭露，智利通報世界衛生組織（WHO）的實際死亡人數超過5000人。

智利官方通報今天新增6938人感染與222人病故，感染總人數來到17萬4293人，死亡人數累計為3323人。

© 2020 AFP