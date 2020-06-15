美非裔之死掀殖民省思 全球拆爭議雕像聲浪四起

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社羅馬15日電） 美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸致死事件引發全球反種族歧視抗議潮，同時掀起殖民省思，爭議性歷史人物的雕像在各地成為抗議群眾喊拆的目標。

以下是近日多國拆除雕像事件一覽：

●美國

警方10日表示，波士頓一座航海探險家哥倫布（Christopher Columbus）雕像被斬首。地方媒體報導，維吉尼亞州的里契蒙（Richmond）也有一座哥倫布雕像遭破壞。佛羅里達州邁阿密市中心一座哥倫布雕像被人潑紅漆。

長期以來，15世紀的義大利人哥倫布在學校教科書里的形象都是發現「新世界」的航海家，但許多人認為他是美洲原住民種族滅絕幫兇。美國南北戰爭期間，支持奴隸制的南方將領備受批評，哥倫布也經常受到類似譴責。

此外，維吉尼亞州州長諾森（Ralph Northam）4日下令移除維州首府里契蒙市的南方邦聯象徵李將軍（Robert E. Lee）雕像。里契蒙市一座美利堅邦聯總統戴維斯（Jefferson Davis）雕像10日遭人推倒。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）10日呼籲移除美國國會大廈內的11座南方邦聯雕像。

五角大廈高層對一些以南北戰爭時南方將領為名的基地改名持開放態度，盼解爭議，但總統川普10日以光榮傳統為由拒絕為基地改名。

●英國

英格蘭布里斯托（Bristol）示威群眾7日推倒17世紀奴隸貿易商科斯頓（Edward Colston）雕像，並扔到港口。

英格蘭南部普爾（Poole）當局11日表示，將移除世界童軍運動創辦人貝登堡（Robert Baden-Powell）雕像。貝登堡2007年被票選為排名第13的英國20世紀最具影響力人物，他創辦童軍活動的遠見受到盛讚。不過批評者認為，貝登堡抱持種族主義觀點，且是希特勒與法西斯主義的支持者。

倫敦市中心7日抗議活動中，有人在前首相邱吉爾（Winston Churchill）的雕像塗上「種族主義者」字樣。

批評人士稱邱吉爾在二次大戰期間採取的政策，導致1943年印度孟加拉邦數百萬人死於饑荒。也有人指責邱吉爾在長期政治生涯中，一再對白人以外族群表露偏見和歧視。

當此敏感之際，有人發現Google搜尋結果出現的歷任英相列圖獨缺邱吉爾照片。Google在14日致歉並表示會調查原因。

●義大利

義大利名記者蒙塔奈利（Indro Montanelli）在米蘭的雕像13日晚間被潑紅漆，還被寫上「種族主義者、強姦犯」字樣。

反法西斯團體I Sentinelli di Milano呼籲米蘭市長移除這座雕像，因蒙塔奈利自願參與1935年義大利獨裁者墨索里尼（Benito Mussolini）的入侵衣索比亞殖民行動後，娶了自己買來的東非厄利垂亞（Eritrea）女童。但米蘭市長沙拉（Giuseppe Sala）拒絕移除雕像，此舉獲得義大利外交部長迪馬尤（Luigi Di Maio）支持。

蒙塔奈利2001年逝世，享耆壽92歲。他是20世紀最着名且最具影響力的義大利記者，創辦右派媒體「新聞報」（Il Giornale），並曾任職於義大利報紙「晚郵報」（Corriere della Sera）。

●比利時

比利時港市安特衛普（Antwerp）一座19世紀國王利奧波德二世（King Leopold II）雕像遭到反種族主義抗議人士塗漆，市府9日將雕像移走。利奧波德二世雕像長久以來是活動人士攻擊目標，因為他在非洲中部留下殘酷的殖民歷史，尤其是現在的剛果民主共和國。

●澳洲

澳洲第一大城雪梨海德公園（Hyde Park）的英國探險家庫克船長（Captain James Cook）銅像14日清晨遭人塗鴉破壞，新南威爾斯州警方接獲通報，隨即逮捕兩名年近30的女性。

●紐西蘭

紐西蘭第4大城漢密頓市（Hamilton）在反種族主義者威脅要推倒殖民時期英國軍事指揮官漢密頓（Captain John Fane Charles Hamilton）的銅像後，當局已把銅像拆除。

這座城市名稱就源自漢密頓，抗議者指控他當年犯下謀殺行徑。英國19世紀向外拓展殖民地時期，漢密頓奉命到紐西蘭對抗捍衛土地的毛利原住民。

© 2020 AFP