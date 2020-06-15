美駐英F-15戰機墜入北海 飛行員生死未明

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（法新社倫敦15日電） 法新社報導，美國一架F-15戰機今天從英格蘭東部一處英國皇家空軍（Royal Air Force）基地起飛後，於進行訓練任務時在北海（North Sea）墜機。

美國空軍上尉西蒙斯（Miranda T. Simmons）在英國皇家空軍拉肯希斯基地（RAF Lakenheath）表示：「美國空軍一架F-15C鷹式戰機於今天（周一）9時40分（台灣時間下午4時40分）左右墜落北海。」

西蒙斯指出：「墜機原因及飛行員狀態目前未明，英國搜索和救援單位已經被要求提供支援。」

這架戰機從拉肯希斯基地起飛。這處基地位於英格蘭東部沙福郡（Suffolk）的麥登豪（Mildenhall）附近，是美國空軍第48戰鬥機聯隊駐地。

英國廣播公司（BBC）報導，這架飛機據信墜毀於東約克郡（East Yorkshire）海岸外137公里處。

英國天空新聞（Sky News）引述飛機追蹤網站報導，這架飛機消失前在上述地區盤旋。

英國海事暨海岸巡防署（Maritime and Coastguard Agency）未立即對此作出回應。

© 2020 AFP