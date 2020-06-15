聯合國人權理事會將討論種族歧視警察暴力議題

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（法新社日內瓦15日電） 美國非裔男子佛洛伊德遭白人警察壓頸死亡事件，掀起全球示威抗議浪潮後，聯合國人權理事會今天同意非洲國家提出的要求，本周將在會議中緊急討論種族主義和警察暴力議題。

聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）第43次會議因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發，於3月中停會，今天復會。

理事會主席蒂西-費索伯格（Elisabeth Tichy-Fisslberger）今天提議，17日進行上述相關議題的「緊急辯論」（urgent debate）。她說：「看來無人反對。就這麼決定。」

這是聯合國人權理事會成立14年來，僅第5度同意舉行「緊急辯論」，也就是在例行會議中進行特別討論。

布吉納法索駐聯合國大使12日代表非洲54國致函蒂西-費索伯格，要求人權理事會就「種族歧視引發的違反人權行為、警察對非裔人士施加的暴力，以及要求停止歧視的和平示威者遭到暴力相向」等議題，進行緊急辯論。

非洲國家聯合提出的要求，來自佛洛伊德（George Floyd）和其他警察暴力受害者的家屬及600多個非政府組織（NGO）本周呼籲，聯合國人權理事會應就美國系統性種族歧視和警察犯罪不受罰的問題，進行緊急討論。（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）

© 2020 AFP