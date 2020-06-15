蒲亭嗆川普 俄國抗疫做得比美國好

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（法新社莫斯科14日電） 俄羅斯總統蒲亭今天在國營電視台表示，俄國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）抗疫工作做得比美國成功。

蒲亭將俄國與美國疫情做個對比，他說，在俄羅斯「我們正以最少的損失走出疫情，美國則不然」。

法新社報導，俄國今天通報確診新增8835例，累計52萬8964例，為全世界第3高；美國則為全球染疫人數最多的國家，約翰霍普金斯大學數據顯示，目前為止累計209萬3335人確診。

蒲亭告訴國營電視台說，疫情曝露出美國「根深蒂固的內部危機」。

他批評美國抗疫工作缺乏強而有力領導，說美國「總統說必須這樣這樣，但某些州長卻告訴他應該那樣那樣」。

蒲亭表示：「我認為問題癥結在於團體利益與政黨利益，凌駕於人民與整體社會利益之上。」

他稱說：「然而，在俄羅斯，政府與地方領袖是『一個團隊』在工作，不會脫離官方路線。」

蒲亭談到抗疫策略指出，他不認為俄國的中央政府或地方政府內部會有人會說出「我們將不遵照政府指示去做」，或「總統所說的，我們認為是錯的」這種話。

俄羅斯目前為止通報染疫死亡人數為6948人，相當於美國死亡總數11萬5729的零頭，不過，批評者認為，俄國統計數字特別低，可能是因為漏報。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP