馬丘比丘7月重新開放 每日遊客限675人

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社秘魯首都利馬14日電） 馬丘比丘是古印加帝國遺跡，也是秘魯觀光業珍貴的資產，受2019冠狀病毒疾病影響而關閉，秘魯官員表示，該地7月重啟，但每日造訪的遊客人數限675人，約是原先的1/4。

庫斯科（Cusco）大區主席貝納文特（Jean Paul Benavente）告訴法新社，因應維持社交距離等預防2019冠狀病毒疾病（COVID-19）蔓延的措施，每天只有675名觀光客得以獲准參觀馬丘比丘（Machu Picchu），這個數量僅平時的1/4。

導遊只能帶7名觀光客組成的小團，且團員都必須戴口罩。

貝納文特表示，馬丘比丘的重啟，與3月16日以來實施的全國性限制措施鬆綁有關。

秘魯的機場目前仍處於關閉狀態，許多商店也還在歇業中。但儘管採取了拉丁美洲國家中最早開始、最嚴格的部分限制措施，但秘魯染疫人數22萬5000人，仍是該區域第2高的，另外還有6500人因染疫病故。

秘魯政府5月宣布計畫，諸如讓兒童、公務員、年長者免費進入自然保護區、馬丘比丘等遺跡，試圖重振對該國來說十分重要的觀光產業。

秘魯的觀光客預計將可在7、8月的時候再度搭機，但秘魯政府尚未決定何時重開邊境，目前仍不確定外國觀光客何時能重返秘魯。

在疫情爆發前，馬丘比丘平均每天有2000到3000名觀光客造訪，旺季的高峰期每天甚至可見5000人前往。

疫情造成秘魯觀光產業的崩潰，在距馬丘比丘70公里遠的古印加帝國首都庫斯科，仰賴觀光業的勞動人口就有10萬人。

馬丘比丘在1948年開放觀光，上次關閉是在2010年，當時是因為洪水衝壞鐵路。

根據秘魯總理澤巴洛斯（Vicente Zeballos）所言，秘魯今年的觀光產業收入已經損失33億美元（約新台幣989.83億元）。

© 2020 AFP