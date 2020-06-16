不滿網路評論 eBay前員工發動騷擾報復

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（法新社紐約15日電） 美國檢方今天指控，6名eBay公司前高層和員工發現一份線上通訊刊登批評eBay的文章後，寄送一盒活蟑螂、看起來血淋淋的豬面具和葬禮用的花圈等物品，騷擾經營該通訊的夫妻檔。

美國麻薩諸塞州行政區聯邦檢察官萊林（Andrew Lelling）在聲明中表示，6人在線上通訊刊出批評eBay的文章後，開始跟追這份通訊的編輯和發行人。

萊林說，6人被控共謀犯下網路跟蹤、共謀幹擾證人等罪名。每宗罪名最長可判5年徒刑。

檢察官表示，來自麻州納蒂克城（Natick）的被害人刊登一篇有關eBay涉及訴訟的文章，隨後這6名被告在2019年8月，開始策畫一場3階段騷擾行動。

檢方聲明指出：「幾名被告匿名下訂把令人不安的貨品寄到被害人家，包括保存完好的豬只死胎、血淋淋的萬聖節豬面具、葬禮用花圈、一本給喪偶者的書和情色書刊。其中情色書刊被指名送給線上通訊的發行人，卻被送到他的鄰居家。」

萊林告訴記者，被告雖下訂豬只死胎，但在賣家查問後，東西並未寄出。

被告還發了推特（Twitter）私訊或公開推文，批評那份線上通訊的內容。

他們也被控秘密監視這對夫婦，包括試圖在這對夫婦的車輛上安裝GPS追蹤裝置，並數度前往這對夫婦的住處。

檢方指控，這些行為始於兩名eBay高層發送或轉發簡訊，示意是時候「打倒」那份線上通訊的編輯。

6人也被控在被害人向警方報案後，對警察說謊和偽造文件，試圖阻礙調查。

被告人士包括45歲的包夫（James Baugh）、48歲的哈維爾（David Harville）、32歲的卜普（Stephanie Popp）、26歲的史托克威爾（Stephanie Stockwell）、26歲的塞亞（Veronica Zea）和51歲的吉伯特（Brian Gilbert）。

eBay在聲明中表示，公司經過內部調查，已經在2019年9月解聘這6人。

eBay指出：「eBay對受影響人士表示歉意，並對他們受到影響感到遺憾。」

© 2020 AFP