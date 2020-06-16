川普不理會各界批評聲浪 堅持辦萬人造勢活動

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（法新社華盛頓15日電） 美國奧克拉荷馬州杜爾沙以有加劇疫情擴大風險為由，懇請總統川普不要在該市舉辦大型造勢活動，卻遭到川普拒絕。他甚至宣布要將活動人數提高到6萬人，達到原預期的3倍。

川普在白宮告訴記者：「我們擁有2萬2000個座位的場所，但我想我們還要再拿下隔壁可容納4萬人的會議中心。」

川普這項說法是回應杜爾沙（Tulsa）地方報紙與杜爾沙高階衛生官員的批評。川普預計20日舉辦造勢大會，然而奧克拉荷馬州的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）感染人數近來持續增加。

「杜爾沙世界報」（Tulsa World）一篇社論直截了當地說：「時機不對。」

「我們不知道為什麼他選擇辦在杜爾沙，但他的造訪對這個城市來說沒有任何好處。」

社論指出，疫情還在擴散，疫苗也還沒有問世。「我們的醫療系統得去承擔一切後果。」

川普競選團隊預訂的場地能容納約2萬人，若全部坐滿就無法維持社交距離。

川普今天在推特（Twitter）上說，要求參加造勢活動的申請書不斷湧入。他說：「近100萬人索求在奧克拉荷馬州杜爾沙舉辦的周六夜造勢大會門票！」杜爾沙市人口不到50萬。

杜爾沙衛生部門主任達特（Bruce Dart）以疫情恐擴大的風險為由，呼籲延期20日舉辦的造勢活動。

達特說，杜爾沙能獲得現任總統青睞是莫大殊榮，但疫情期間並不是個好時機，希望能延期到疫情緩解的時候。（譯者：陳怡君/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP