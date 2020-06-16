批德拖欠北約款項 川普揚言削減一半駐德美軍

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（法新社華盛頓15日電） 美國總統川普今天宣布，他將削減半數駐德美軍，理由是柏林當局對北大西洋公約組織（NATO）貢獻不足，「拖欠」數十億美元款項，並且在貿易上不公平對待美國。

川普告訴記者，目前約有5萬2000名美軍駐守德國，而他將把相關人數減至2萬5000人。

他說：「這對美國來說是筆龐大花費。所以我們將把（駐德美軍）人數減至2萬5000人。」

川普口中的數字恐使人產生誤解，根據五角大廈，目前只有3萬4000至3萬5000名美軍常駐德國，但因輪調關係，人數才會暫時超過5萬人。

自二戰結束以來，美軍一直駐紮在德國這個地處重要地緣政治位置國家，構成了北約在冷戰期間對蘇聯的常規防禦主體。

川普指責德國對北約貢獻不足，「德國拖欠款項，已經拖了好多年，他們欠北約數十億美元，必須支付這筆費用。我們保護德國，他們卻拖欠繳款。這沒道理。」

川普一再指控北約的歐盟國家佔美國便宜，並未依照承諾支付至少2%國內生產毛額（GDP）的防衛支出，且過度依賴美國。

川普說，德國身為歐洲聯盟（EU）經濟大國，但在貿易方面卻對美國十分不友善。

「我們為此與他們談判，但目前，我對他們想要達成的協議並不滿意。過去這些年來，他們在貿易方面導致美國損失數千億美元。美國在貿易上和北約組織都受到了傷害。」

川普也抱怨德國從駐德美軍身上獲得利益。「這些都是薪水很高的官兵。他們住在德國，在德國消費了不少錢。德國的美軍基地附近都非常繁榮，德國獲取了利益」。

媒體上周揭露川普有意將駐德美軍削減至大約2萬5000人後，震驚德國，德國資深政治人物對此表示憂心，各界也質疑，這是否會對川普遵守與歐洲盟邦和北約長期合作協議的承諾構成影響。（譯者：劉文瑜/核稿：劉淑琴）

© 2020 AFP