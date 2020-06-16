支撐經濟支柱 Fed正式啟動中小企業貸款計畫

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（法新社華盛頓15日電） 美國聯邦準備理事會（Fed）今天正式啟動「中小企業貸款計畫」，以協助支撐美國經濟骨幹，避免企業在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行的壓力下崩潰。

中小企業貸款計畫（Main Street Lending Program）是聯準會迄今實施過最複雜的計畫之一，將透過參與的金融機構向疫情爆發前體質良好、員工人數在1.5萬人以下，或營收不超過50億美元的企業提供貸款。這項貸款計畫規模達6000億美元。

近幾周來，聯準會屢次準備啟動中小企業貸款計畫，最後都為了擴大貸款規模範圍而喊卡，以調整計畫內容，讓更多受到疫情停工影響的企業能獲得幫助。

負責執行相關計畫的波士頓聯邦準備銀行（Boston Fed）說，聯準會「鼓勵貸方立即開始為中小企業貸款計畫放貸」。

這項計畫的目標在於援助因規模太大而沒有資格參與財政部「薪資保護計畫」（Paycheck Protection Program，PPP）的企業，幫助他們留住員工。

在聽見數以千計企業和銀行的心聲後，聯準會將最低貸款金額從原本的100萬美元降至25萬美元，最高金額則提高到3億美元。

聯準會也將計畫的貸款期限延長至5年，頭兩年可延後償還本金，利息支付展延一年。

美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）說，這是「為受到COVID-19疫情對公衛和經濟衝擊的企業所提供的救生索」。

美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）說，這項計畫「旨在幫助確保中小型企業獲得在這個艱難時期所需的信貸」。

聯準會也宣布將從明天開始，啟動另一項紓困計畫的第一階段；根據這項計畫，聯準會將購買規模高達7500億美元的公司債。（譯者：劉文瑜/核稿：劉淑琴）

© 2020 AFP