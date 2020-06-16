時隔17年 美國聯邦政府擬7月恢復執行死刑

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（法新社華盛頓15日電） 美國司法部今天表示，聯邦政府將於今年7月13日恢復執行死刑；距離美國聯邦政府上一次執行死刑，已時隔17年之久。

美國1988年恢復聯邦死刑以來，迄今只有3人伏法。

司法部長巴爾（Bill Barr）一年前宣布，他打算恢復聯邦死刑執刑計畫。

有5名以謀殺罪定罪的死刑犯原訂2019年12月和今年1月以注射藥物方式，在印第安納州特雷霍特（Terre Haute）聯邦監獄伏法，但在最後一刻，美國最高法院拒絕解除禁令，並決定由上訴法院再行審理是否恢復執行死刑。

今年4月，華盛頓上訴法院同意監獄執行注射死刑。巴爾於是下令，對5名死刑犯中的4人重新訂下行刑日期。

巴爾在聲明中表示：「這是我們欠這些駭人罪行受害者的。」

因此，聯邦監獄管理局（Federal Bureau of Prisons）決定在7月13日至8月28日之間行刑。

美國目前只有幾個州執行死刑，大多是南部州；2019年共有22人伏法。

美國大多數刑事犯罪都由州級法院審理，但有些刑案是由聯邦檢察官偵辦，諸如仇恨犯罪、重大刑案，或是發生在軍方設施地點或原住民保護區的刑事案件。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）

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