站上第一線 金與正權力急竄升

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（法新社首爾16日電） 北韓領導人金正恩的胞妹金與正上周末才警告，兩韓聯絡辦公室很快就會「灰飛煙滅」，平壤今天就炸毀辦公室。外界揣測近來受關注度急速竄升的金與正有可能成為北韓下任接班人。

金與正是金正恩最信任的幕僚之一，也是北韓最有權勢的其中一名女性。

今年3月，金與正才首度以自己的名義發表聲明。但最近幾個星期她已代表平壤站在最前線，譴責南韓境內脫北者朝北韓散布傳單。

金與正的官方身分只是北韓勞動黨中央政治局候補委員，但她在北韓中央通信社（KCNA）上周末刊載的聲明中，形容自己的權力是由「最高領導人、黨和國家賦予」。

根據南韓統一部，金與正生於1988年，是已故領導人金正日和舞者出身伴侶高英姬所生的3名子女之一。

金與正與金正恩一同在瑞士受教育。金正恩在父親2011年去世後繼承權力，金與正的位階隨之快速攀升。

一直到金正日葬禮，外界都鮮少知悉金與正的存在，國營電視台當時顯示，她站在金正恩身後，眼睛帶淚、臉色蒼白。不過近來她似乎不斷出現在胞兄身邊。

美國衛斯理學院（Wellesley College）政治學教文馨善（Katharine Moon）說，金與正「非常忠心宣傳他（金正恩）是最高領袖，改善他在國內外的形象，實際上並以幕僚長地位協助他」。

金正恩去年搭乘60小時的列車，赴越南河內與美國總統川普舉行峰會。在金正恩下車休息抽菸時，可以看到金與正為他拿着菸灰缸。

首爾的北韓大學院大學（University of North Korean Studies）教授梁茂進（Yang Moo-Jin）說，金正恩「無疑」和胞妹的關係異常緊密。

梁茂進告訴法新社：「正恩、與正在海外共度大半孤獨的童年時光，我認為除了手足之愛，他們就是在那時候建立起類似戰友的情誼。」

北韓歷史上不曾有過女性領導人，但金正恩今年稍早突然銷聲匿跡，隨後關於金與正可能在胞兄死後繼位的傳聞便甚囂塵上。

北韓接班人選一直是金氏家族內部事務，而金與正現在正是「白頭山血統」，也就是建國者金日成及其後代。

分析家表示，北韓國營媒體描繪金與正代表平壤對脫北者傳達憤怒，又在當前備受矚目的行動中軋上一角，可能是為了鞏固北韓軍方和其他鷹派對她的信賴。

© 2020 AFP