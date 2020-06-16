美駐韓使館撤平權標示 CNN：是應蓬佩奧要求

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（法新社首爾15日電） 美國有線電視新聞網（CNN）爆料，迫於國務卿蓬佩奧的壓力，首爾的美國大使館外牆上才剛掛不久的反種族歧視看板今天撤下，象徵性別平權的彩虹旗也因此消失。

非裔美籍男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在被明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）警方逮捕的過程中，遭白人員警以膝壓頸不幸喪命，讓全球反種族主義的示威就此展開。美國駐韓國大使館在使館外牆掛上寫着「黑人的命也是命」的巨型黑白看板，象徵與抗議民眾站在同一陣線。

美國駐韓國大使館13日在臉書（Facebook）發文，稱那個看板是「在我們致力創造包容與公平的社會之際，對於對抗種族不公、警察暴行等事，表達我們的支持。」

美國駐韓國大使哈里斯（Harry Harris）引用1963年遇刺身亡的前總統甘乃迪（John F. Kennedy）之言，稱「從多元化當中，我們獲得了力量」。

美國駐韓國大使館發言人表示，美國海軍四星退役上將哈里斯改變了他的決定，下令移除看板，「以避免造成美國納稅人的錢，都被花在造福這些組織上的誤會」。

發言人說：「此舉絕不會讓掛起看板想表達的原則和理想有所減損，使館將尋求其他方式，於現在這個美國本土所處的艱困時期，傳達美國的基本價值觀。」

美國有線電視新聞網（CNN）引述匿名消息來源所言，稱撤下看板的要求，來自國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）辦公室。

美國駐韓國大使館也拿下了一面象徵LGBTQ平權運動的彩虹旗，而就在幾個小時後，美國最高法院裁定，禁止因為性向歧視員工。

蓬佩奧是福音派基督徒，過去曾表示他認為婚姻是介於男女之間。部分美國使館在6月會懸掛彩虹旗，慶祝LGBTQ平權的「驕傲月」（Pride Month），但蓬佩奧去年曾限制此事。

蓬佩奧下令，只有美國國旗能飄揚在使館的旗桿。但美國駐韓國大使館的彩虹旗，當時是掛在使館正面，靠近「黑人的命也是命」看板處，而非掛在旗桿上。

美國總統川普（Donald Trump）和蓬佩奧都曾譴責佛洛伊德遇害一事，並稍微提到了改革警察執法的必要性。

但川普形容自己是要帶來「法治和秩序」，並譴責抗議活動。

1日，美國警方強勢驅逐在白宮外和平示威的抗議民眾，好讓川普能到附近遭受破壞的教堂供媒體拍照。

© 2020 AFP