聯合國：疫情衝擊 今年全球外國直接投資恐減40%

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社日內瓦16日電） 聯合國今天表示，由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情危機，今年全球外國直接投資（FDI）流量可能大減40%，預計明年情況將會更糟。

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）指出，外國直接投資將從2019年的1.54兆美元萎縮至1兆美元以下，為自2005年以來首次。

UNCTAD在其「2020年世界投資報告」（World Investment Report 2020）中指稱，外國直接投資預計在2021年將進一步減少5%至10%，直到2022年才會開始反彈。

UNCTAD秘書長基杜伊（Mukhisa Kituyi）告訴記者，「相較於2008年金融危機期間，當前全球經濟形勢更為嚴峻」，「疫情大流行對外國直接投資構成供應、需求和政策的衝擊。」

基杜伊提及，疫情引發的經濟衝擊將重創開發中國家，將對主要生產部門和產業造成破壞，使得來自旅遊業的彙款及入帳減少，並且導致世界貿易萎縮。

他表示：「食安受到影響將進一步加劇這場衝擊，因為主要食品生產集中在幾個大國，而大流行疫情正在這些國家擴散。」

© 2020 AFP