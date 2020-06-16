英相促加把勁完成脫歐貿易談判 稱有望7月達協議

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（法新社倫敦15日電） 英國首相強生表示，他認為英國脫離歐洲聯盟（EU）後與歐盟斷斷續續進行的貿易談判最快會在下個月完成。此前，強生才與歐盟領袖開過會，會中英歐雙方都致力加速談判。

強生（Boris Johnson）與歐盟執委會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）及其他領袖進行1小時視訊會議，會後樂觀的他透露，已告知其他參與這場會議的人「加把勁」，並「再努力一點」完成談判。

他說：「我不認為我們實際上離目標有那麼遠。…越快完成談判越好，我們認為沒有7月做不到這件事的理由。…我不希望（談判）持續到秋天或冬天。」

英國和歐盟稍早發表聯合聲明表示，進行4輪幾乎沒有成果的談判後，需要「新動力」。

這些領袖承認談判的時間所剩不多了，他們同意儘可能「及早理解」協議的基本原則。

這是強生首度親自參與英國脫歐貿易談判。英國1月31日離開歐盟，卸下47年歐盟成員國身分。英國脫歐幾周後，即展開與歐盟的貿易談判。

強生去年12月以「搞定脫歐」（Get Brexit done）選舉口號，帶領保守黨在下議院選舉大獲全勝。但他近來因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重創英國經濟，而面臨巨大壓力。（譯者：李宛諭/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP