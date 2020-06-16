英研究：全球約17億人 恐染COVID-19重症

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎15日電） 根據今天公布的研究分析，估計全球逾20%人口（約17億人），因罹患肥胖和心臟毛病等基礎疾病，而有感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）重症的風險。

因既有疾病受苦的患者，感染新型冠狀病毒重症的風險特別高。第一波新冠病毒疫情已在全球奪走超過42萬人性命。

英國倫敦大學衛生暨熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）一個專家團隊分析包括糖尿病、肺部疾病與愛滋病毒等全球數據，來估算多少人會有感染COVID-19重症的較高風險。

研究人員發現，多達1/5民眾擁有至少一項基礎疾病，讓他們的處境更危險。

儘管並非所有感染者都會發展成重症，但研究人員表示，全球約4%人口（約3億5000萬人），病情可能會嚴重到需要住院治療。

研究人員克拉克（Andrew Clark）說：「隨着各國逐漸解封，但病毒仍在傳播，政府得想辦法保護最脆弱族群免於感染。」

他說：「這可能涉及建議有基礎疾患民眾，採取對應自身風險層級的社交距離限制。」

克拉克表示，當疫苗問世後，這項研究或許有助於各國政府決定那些族群應優先施打疫苗。

© 2020 AFP