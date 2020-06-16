諾貝爾獎經濟學家：新冠病毒疫情恐讓不平等惡化

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（法新社倫敦16日電） 曾獲諾貝爾獎的經濟學者迪頓（Angus Deaton）認為，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情暴露出既存不平等現象，倘若不改革，情況恐會進一步惡化。

75歲的迪頓出生於英國蘇格蘭，於2015年獲得諾貝爾經濟學獎，因對貧窮及健康議題的洞見而為人稱道，現任教於美國普林斯頓大學（Princeton University）。

他接受法新社訪問時，呼籲改革美國醫療體系及全國大型科技公司的勢力。

迪頓說：「有人把疫情大流行比擬為X光機，讓既存不平等現象變得更加透明。」

「我們之中多數受過教育的人，擁有幾乎可以同樣方式繼續進行的工作，我們在（會議軟體）Zoom上與人交談，我們跟原本一樣領薪水。」

然而受過較少正統教育的人，通常是「面對冠狀病毒疾病冒着生命危險提供必要服務的勞工。或者，如果他們不是提供必要服務的勞工，就有可能失業」。

迪頓表示，在美國，沒有大學學位的人群死亡率升高，而有大學學位的人，死亡率則下降；此外，「因冠狀病毒疾病而病故的非裔美國人死亡率，比白人高得多」。

迪頓說，靠這些因素無法預測會發生非裔美國人佛洛伊德（George Floyd）死後席捲全美的抗議浪潮，「但你我都不能說，這與冠狀病毒疾病毫無關聯」。

佛洛伊德5月下旬在美國明尼蘇達州涉嫌使用偽鈔購物，一名趕來處理的白人警察以膝蓋壓制他的後頸近9分鐘，佛洛伊德最終喪命，引爆全美反種族主義及反警察暴力示威潮。

迪頓對疫情最終能迫使美國進行醫療體系改革抱持希望，因為「人們將會體認到這已經不可能再依然故我了」。許多染疫康復的人最後會受困於大筆醫療帳單。

他還擔心高失業率會持續很長一段時間，也擔心大型科技公司興盛的同時，會有許多企業破產；他警告，有越多壟斷型企業，國內生產毛額（GDP）就越會流向資本家，必須改革才能分拆大型科技公司。

© 2020 AFP