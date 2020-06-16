Fed推貸款計畫且各國進一步解封 亞股漲聲一片

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（法新社香港16日電） 市場越來越擔憂可能爆發第二波疫情，導致亞洲股市昨天重挫，但美國聯邦準備理事會（Fed）推出「中小企業貸款計畫」，抵銷對疫情擔憂情緒帶來的衝擊，亞股終場漲聲一片。

中國北京、美國佛羅里達州與德州及日本東京等地暴增多起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，消息傳來，亞股昨天一片慘綠，但聯準會推出「中小企業貸款計畫」（Main Street Lending Program），激勵亞股今天收復大部分失土，終場全面收紅。

除中小企業貸款計畫，聯準會也宣布將啟動另一項緊急紓困計畫，將購買規模高達7500億美元的公司債。

另外，有報導指出，美國考慮採取龐大基礎建設刺激措施，加上各國陸續解封，例如幾個歐洲國家重新開放邊界，英國商店也恢復營業。上述種種也都有助提振投資人信心。

日本銀行（BOJ，日本央行）加強援助受疫情衝擊的企業，進一步刺激東京股市走高，收盤大漲4.88%。

首爾股市收漲5.28%。雪梨股市上漲3.89%。香港股市上揚2.39%。上海股市收高1.44%。

台北股市上漲1.82%。雅加達股市大漲3.53%。曼谷股市收漲1.87%。新加坡股市上揚2.03%。威靈頓和吉隆坡股市也雙雙收紅。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）

© 2020 AFP