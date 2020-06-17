人類能從叫聲 分辨黑猩猩喜怒哀樂

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（法新社巴黎17日電） 你會說黑猩猩語嗎？黑猩猩是動物世界中的人類近親，今天發表的新研究顯示，人類只要聽叫聲，就能分辨出黑猩猩究竟是開心、難過、生氣或害怕。

荷蘭研究人員發現，人類能辨別黑猩猩在不同情境的叫聲，像是被搔癢、面臨掠食者威脅或吃下高價值食物。這證實了生物學家達爾文（Charles Darwin）率先提出的假設。

研究報告第一作者、阿姆斯特丹大學（University of Amsterdam）研究員卡米洛格魯（Roza Kamiloglu）說：「我們首度證實，人類可以準確將其他物種發出的聲音，對應到特定行為情境。」

卡米洛格魯團隊要求將近3500名參與者，聆聽150種黑猩猩聲音的錄音檔，而後根據所聽到的聲音，判定猩猩當下是處於正面或負面情境中，以及它是興奮或放鬆狀態。

約300名參與者接着必須將聽到的聲音與10種行為配對，包括交配、與母親分離或受驚嚇等。

結果證實，人類竟出乎意料地能輕易理解黑猩猩發出叫聲當下所處的正確情境。

人類在辨別「負面」情境方面上更成功，像是辨別黑猩猩遭遇危險或面臨壓力時。卡米洛格魯認為，這可能與人類內建的生存機制有關。

她說：「能夠推斷出來自其他物種負面發聲的含意，可能有助於生存，因為負面情境涉及危險，對生存而言或許更攸關重要。」

根據達爾文19世紀提出的理論，諸如笑聲和尖叫等發聲，與類似物種間共通的情緒狀態有關。

卡米洛格魯表示，刊登在英國雜誌「皇家學會報告生物科學版」（Proceedings of the Royal Society B）的這項研究，支持達爾文的看法。

© 2020 AFP