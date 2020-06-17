全球經濟出現更多復蘇跡象 亞股多收紅

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（法新社香港17日電） 市場擔心爆發第二波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，但有新的跡象顯示，全球經濟正在復蘇，使投資人看淡疫情相關數據的嚴重性，亞洲股市今天在謹慎交易中多收紅。

日本東京、中國北京和美國德州確診數激增，令人擔憂，但美國聯邦準備理事會（Fed）和日本銀行（BOJ，日本央行）承諾加強援助受衝擊的企業。

此外，有報導指出，美國將祭出規模近1兆美元的新刺激經濟措施，上述種種消息都有助於交易者看淡疫情數據的嚴重性，帶動亞股昨天勁揚。

數據顯示，美國5月零售銷售激增17.7%，優於預期，這項消息提供市場額外刺激，使投資人更樂觀看待美國經濟前景。先前公布的數據也顯示，美國5月就業機會意外大幅增加。

亞股今天開盤大多下挫，隨後逐漸站穩腳步，延續昨天強勁漲勢多收高。香港恆生指數終場上漲0.6%，收24481.41點。上海綜合指數上揚0.1%，收2935.87點。

雪梨股市收漲0.8%。台北股市上揚0.2%。威靈頓股市大漲3.5%。新加坡和首爾股市小漲0.1%。

東京股市日經225指數昨天收漲近5%，但今天終場下挫0.6%，收22455.76點。日本5月出口額及進口額雙雙劇減超過25%，這項消息打擊投資人信心。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）

© 2020 AFP