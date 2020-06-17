北韓炸兩韓聯絡辦公室 分析：連串挑釁逼美韓讓步

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（法新社首爾17日電） 北韓連日發表充滿敵意的評論後，昨天炸毀位於開城工業區的兩韓聯絡辦公室，震驚各界。分析家指出，平壤此舉是一連串計畫好的挑釁行動中的一部分，目的是逼迫美國、韓國讓步。

南韓總統文在寅先前促成平壤與華盛頓對話，如今北韓卻責怪文在寅未能說服美國放寬對北韓的制裁。去年2月，美朝領導人在越南舉行的「川金二會」破局後，兩韓關係也曾陷入好幾個月的冷凍期。

韓國慶南大學政治學教授金根植（Kim Keun-sik，音譯）分析：「北韓對文在寅深感失望，看似已決定要結束兩韓關係。」北韓並藉此利用邊緣政策手法向美國總統川普（Donald Trump）傳達訊息，敦促他回應北韓長久以來的要求，重啟與北韓對話或解除經濟制裁。

表面上看來，北韓最近的舉措是因脫北者團體發反平壤宣傳單而起，但事實上，脫北者團體這樣的作法已行之有年。

首爾梨花女子大學（Ewha Womans University）北韓專家李雷夫（Leif-Eric Easley）指出，這是計畫好的挑釁循環，並非一次性的反應。平壤決定毀壞兩韓關係，以施壓國際讓步，「施壓首爾的決定是戰略，而非戰術」。

報導指出，北韓每一步看起來都經過仔細算計，採取每個動作前，都先透過各種不同官方管道發出警告。北韓昨天炸毀的兩韓聯絡辦公室雖具象徵意義，但已數月沒使用，更重要的是，辦公室位於北韓境內；同樣的，北韓揚言要派兵進駐兩韓共同推動開發計畫的地區，相關計畫也已停擺好幾年。

北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨第一副部長金與正日前痛批脫北者在兩韓邊界散布反北韓傳單的行為後，南韓政府隨即針對2個脫北者團體採取法律行動，試圖避免情勢升高。

但批評者認為，文在寅政府此舉只會鼓勵平壤提出更多、更大的要求。支持者則試圖將北韓的言論解讀成，平壤希望首爾調解美國與北韓關係。

然而，南韓看似已逐漸失去耐心。青瓦台今天回擊，金與正部分言論非常無禮且缺乏常識。

北韓下一步可能是着眼美國。平壤已警告美國如果想確保11月總統大選順利舉行，就不要介入兩韓事務。

南韓智庫韓國統一研究院（Korea Institute for National Unification）的北韓專家洪敏（Hong Min，音譯）分析，北韓正向美國傳達訊息，若華盛頓延續先前做法，平壤也可能針對雙方關係採取類似挑釁舉措。

不過，這對平壤來說，恐是充滿風險的作法。金根植認為，北韓應認知到，不論對美國或南韓而言，這種邊緣政策的手法這次將不會奏效，「如果平壤如此迫切要改變現狀，那就應該改變其本身的算計，而非寄望美國這麼做」。

© 2020 AFP