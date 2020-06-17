川普發布命令籲禁警察鎖喉 未完全回應反警暴訴求

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（法新社華盛頓16日電） 美國總統川普今天發布一道改善警察制度的行政命令，要求禁止危險的鎖喉法，但未回應全美反種族主義及反警察暴力抗議行動的訴求。

川普在白宮玫瑰園舉行的儀式中說：「我們必須打破過去的失敗模式。」這場儀式有警方及與他友好的共和黨國會議員出席，但沒有非裔民權代表或他的政治對手在場。

美國總統在警察制度上權力有限，警務大多在州和地方層級運作。但川普說，他將利用取得聯邦資金撥款的方式，說服各部門「採用最高專業標準」。

川普的行政命令鼓勵進行降低衝突的訓練、更好的招募制度、分享警察不良紀錄資料，並提供資金支援負責處理與心理或毒品問題相關群體的警察。

川普在命令中提出的建議重點之一，是終止採用鎖喉法，「除非警察有性命之虞」。川普說，這道行政命令可由共和黨掌握多數的參議院透過協商、以立法方式來補強。

川普說，他的倡議是朝向「安全、美麗、優雅司法」的「絕佳一步」。

但包括民主黨籍聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在內的批評者嘲諷川普的行動。

裴洛西在聲明中表示：「總統軟弱的行政命令悲哀地、嚴重地錯失對抗種族不公及警察暴力流行病所要求的標準。在國家大慟的此刻，我們必須堅持大膽改變，而不是逆來順受地屈服於最低限度。」

© 2020 AFP