持槍歹徒闖入開火 墨西哥法官夫婦命喪家中

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（法新社墨西哥市16日電） 墨西哥最高法院宣布，聯邦法官維列加斯（Uriel Villegas）位於柯利馬州（Colima）的住處今天遭持槍歹徒闖入，他和妻子不幸遇害。

法新社報導，多名歹徒在近中午時分，持槍闖入維列加斯的住處後開火，當時維列加斯一家都在；他的兩個孩子和一名幫傭逃過死劫。

墨國最高法院主席沙爾狄瓦（Arturo Zaldivar）要求加強保護聯邦法官的人身安全。維列加斯先前審判過幾件組織犯罪案件。

司法部長辦公室推文說，將帶領調查這起命案。

維列加斯在今年2月間，被指派到柯利馬州首府擔任聯邦刑事法院法官。

維列加斯早前負責辦理一件備受矚目的犯罪案件，涉案者包括販毒組織「哈里斯科新世代集團」（Jalisco New Generation Cartel）首腦歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）的兒子魯賓．歐塞奎拉（Ruben Oseguera）。

維列加斯2018年作出判決，將魯賓送進獄中。魯賓今年2月被引渡到美國。

2006年時任總統卡德隆（Felipe Calderon）發起爭議性軍事行動，圍剿犯罪幫派組織。專家與人權團體認為，這是墨西哥暴力犯罪升高的主因之一。

官方數據顯示，自那時起，墨國發生近27萬5000起殺人案，但不清楚其中有多少是與毒梟幫派暴力直接相關。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP