揭穿家族暗黑 川普侄女下月發表回憶錄

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社紐約16日電） 美國總統川普的侄女瑪莉．川普預定下月推出回憶錄，出版商賽門舒斯特公司表示，這是一本「百無禁忌」的着作，將「揭露川普家族的暗黑歷史」。

書商賽門舒斯特（Simon & Schuster）宣布，瑪莉．川普（Mary Trump）的回憶錄「太過分了而且沒完沒了：我的家族如何造就這個全世界最危險的人物（暫譯）」（Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man）將在7月28日發行。

這是原房產大亨與電視實境秀明星川普，首次遭家族成員曝光令他難堪的往事。

現年55歲的瑪莉是川普（Donald Trump）哥哥小佛瑞德．川普（Fred Trump Jr.）的女兒，小佛瑞德1981年因酗酒引起的併發症辭世，享年42歲。

這本240頁的着作詳述瑪莉小時候在祖父母位於紐約市皇後區的宅邸中所目睹的事情。川普與4名手足就是在這棟宅邸成長。

書商在新書推薦廣告介紹這本書指出：「她（瑪莉）描述了創傷與毀滅性關係的夢魘，以及冷漠與凌虐的悲劇組合。」

身為臨床心理學家的瑪莉將在回憶錄中披露，川普雖是祖父老佛瑞德（Fred Trump）最疼愛的兒子，但當祖父開始出現阿茲海默症癥狀後，川普卻「排斥他而且嘲笑他」。

書商指出，她在書中說明「具體事例與一般的家庭模式如何塑造出目前盤據在白宮橢圓形辦公室的這個危險人物」。

新書推薦的廣告說，這本回憶錄的內容還包括，「老佛瑞德與兩個最年長的兒子小佛瑞德及川普之間冷漠且互相傷害的關係」。老佛瑞德1999年辭世。

美國媒體「野獸日報」（Daily Beast）14日率先披露這本書，並於網站報導，瑪莉．川普將在書中揭露，「紐約時報」（The New York Times）贏得普立茲獎、有關川普總統財務與稅務的調查報導，主要消息來源就是她。

紐時的調查報導聲稱，以當前的市價估算，川普總統自父親的房產帝國所獲利益超過4億美元（約新台幣118億元），其中許多是藉稅務詐欺獲得。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）

© 2020 AFP