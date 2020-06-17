美洲開發銀行將首見美國行長

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（法新社華盛頓16日電） 美國財政部今天表示，將提名總統川普的拉丁美洲最高顧問克拉佛-卡羅內擔任美洲開發銀行行長。回顧美洲開發銀行過去60年的歷史，從未由美國人掌舵。

法新社報導，古巴裔的克拉佛-卡羅內（Mauricio Claver-Carone）現任白宮國家安全會議西半球事務高級主任，因長久以來反對古巴卡斯楚政權（Castro）及委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）而聞名。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）發表聲明說，克拉佛-卡羅內出任美洲開發銀行行長，將有助於引領這個地區度過日益惡化的疫情。

他說：「這個地區的經濟成長與永續發展面臨日益嚴峻的挑戰，考量全球疫情蔓延更是如此，美洲開發銀行（Inter-American Development Bank, IDB）正處於關鍵時刻。」

美洲開發銀行創立於1959年，是金援拉丁美洲與加勒比海開發的主要財源，歷來共有4位行長，先後是智利籍的艾雷拉（Felipe Herrera），1960年至1970年；墨西哥籍的梅納（Antonio Ortiz Mena），1970年至1988年；烏拉圭籍的伊格禮夏斯（Enrique Iglesias），1988年至2005年；以及哥倫比亞籍現任行長莫雷諾（Luis Alberto Moreno）。

由於美國提名克拉佛-卡羅內，許多專家分析，這意味美洲開發銀行會員國對由拉丁美洲國家人士擔任行長並由美國人擔任執行副行長的默契告終。

© 2020 AFP