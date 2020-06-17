聯合國將改選5席非常任理事國

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（法新社紐約聯合國總部16日電） 聯合國大會（UN General Assembly）17日將投票，改選2021年至2022年安全理事會（Security Council）的5席非常任理事國，西方和非洲國家的席次競爭激烈。

非洲國家可獲得的一個席位，目前由肯亞、吉布地（Djibouti）兩國競爭中；西方集團中的加拿大、愛爾蘭、挪威3國則爭奪兩個席位。

亞太地區方面，印度一直希望在安理會擴增常任理事國席次時取得常任席位未成，這次篤定可成為非常任理事國，因為沒有競爭對手。拉丁美洲和加勒比海地區的墨西哥也是一樣。

肯亞誇稱獲得非洲聯盟的支持，但吉布地表示應該獲得席位，因為肯亞過去曾是聯合國安理會成員，照原則應輪替。

法語系的吉布地和英語系的肯亞都強調，他們在尋求非洲之角（Horn of Africa）地區和平扮演要角，以及他們對聯合國維持和平行動有所貢獻。

肯亞指出，他們接納索馬利亞和南蘇丹（South Sudan）的難民，並支持兩國脆弱的政府。

吉布地則強調他們的戰略位置，以及作為法國、美國、中國、日本等不同國家防衛基地的特殊角色，而且在索馬利亞也有貢獻。

對西歐和其他地區而言，有競爭較為尋常。

加拿大上一次爭取加入聯合國安理會是在2010年，當時聯合國大會選擇了葡萄牙，讓加拿大敗下陣來。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）這次為爭取加入聯合國安理會投入鉅資，若是失敗，可能讓他在國內面臨政治上的尷尬處境。

© 2020 AFP