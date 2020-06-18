亞特蘭大警槍殺非裔男被控謀殺 可判死刑或終身監禁

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（法新社亞特蘭大17日電） 美國亞特蘭大27歲非裔男子布魯克斯12日因拒捕遭警察槍殺，再次將美警暴力執法行為推上輿論的風口浪尖，涉案員警羅爾夫今天被控謀殺，若定罪最重可判死刑或終身監禁。

亞特蘭大（Atlanta）地方檢察官霍華德（Paul Howard）說，在布魯克斯（Rayshard Brooks）拒捕逃跑時，羅爾夫（Garrett Rolfe）自背後對他開槍，當布魯克斯滿身是血倒地時，羅爾夫甚至踢了他兩腳。

霍華德還說，羅爾夫和同僚布洛斯南（Devin Brosnan）盤查布魯克斯時，也違反多項警察部門規定。這起事件起源於布魯克斯駕車在溫蒂漢堡得來速車道睡着，堵住其他客人，店內員工因此報警處理。

他說：「我們的結論是，布魯克斯遭槍擊時，並沒有對警察構成死亡或重傷的立即性威脅。」

霍華德說，當局已發拘票逮捕羅爾夫（Rolfe），他面臨的11項指控包括重罪謀殺、加重攻擊以及多項違反警察執法規定的罪名。

若遭定罪，羅爾夫可能被判死刑或終身監禁；而同僚布洛斯南面臨3項指控，包括加重攻擊和違反警務值勤宣誓；他已同意轉為污點證人，配合檢方調查。

霍華德說，根據警察隨身攝影機和圍觀者用手機拍下的8段影片，加上幾名目擊者還原事發現場，都顯示這些警察並未對布魯克斯的行為感到害怕。

霍華德說，按規定警察不得對逃跑的嫌疑人開槍或發射電擊槍，「羅爾夫當然也不能」。

涉案員警被控謀殺，讓布魯克斯的家屬稍感安慰。布魯克斯的遺孀米勒（Tomika Miller）對記者說：「我傷痛不已，我所能想的只有，我丈夫還在這裡就好了。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳亦偉）

© 2020 AFP