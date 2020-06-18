亞特蘭大警槍殺非裔男 川普為波麗士抱不平

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（法新社華盛頓17日電） 美國亞特蘭大27歲非裔男子布魯克斯因拒捕遭警察槍殺，涉案員警羅爾夫被控謀殺。美國總統川普今天說，美國警察「沒有受到公平待遇」，似乎為羅爾夫抱不平。

亞特蘭大員警羅爾夫（Garrett Rolfe）今天被控謀殺，罪名是自非裔美國人布魯克斯（Rayshard Brooks）背後開槍，當布魯克斯滿身是血倒地時，羅爾夫甚至踢了他兩腳，使情況更加惡化。

布魯克斯遇害不到3周前，明尼阿波利斯市（Minneapolis）白人警察以膝蓋壓制非裔男子佛洛伊德（George Floyd）後頸致死，引發全國性暴亂和和反警察殘暴示威。

川普接受福斯新聞（Fox News）主持人尚漢尼提（Sean Hannity）訪問，談到布魯克斯的死時說：「我認為這是一個可怕的情況，但你不能抵抗警察。」

「我希望他（羅爾夫）能得到公平的對待，因為在我們國家，警察沒有得到公平對待。」

「但是，我再說一遍，你不能這樣地抵抗警察。結果他們產生嚴重的爭執，看看結果如何。非常糟糕，非常糟糕。」

他還提到佛洛伊德，他說他實在不忍心觀看有關佛洛伊德死亡過程的近9分鐘影片。

他說：「誰忍心看呢？」（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）

© 2020 AFP