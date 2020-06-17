全球COVID-19破44.5萬死 近827萬例確診

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（法新社巴黎17日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至台北時間18日凌晨3時，全球至少有826萬9170人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少44萬5213人不治。

疫情自去年12月在中國爆發以來，目前已蔓延到196個國家及地區，至少378萬5500人被視為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測出現癥狀或最嚴重的病例。

美國是全球疫情最嚴重的國家，境內累計11萬7290人病故，累計214萬8357例確診，至少58萬3503人康復。

根據法新社，疫情重災區還包括巴西（4萬5241死，92萬3189例確診）、英國（4萬2153死，29萬9251例確診）、義大利（3萬4448死，23萬7828例確診）、法國（2萬9575死，19萬4675例確診）。

中國（不含香港、澳門）境內目前通報4634死，累計8萬3265例確診。

從區域來看，歐洲累計確診245萬3170例，18萬9574死；美國和加拿大累計確診224萬8134例，12萬5597死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診178萬7118例，8萬4006死。

亞洲累計確診91萬2374例，2萬6365死；中東地區累計確診59萬4120例，1萬2467死；非洲累計確診26萬5486例，7073死；大洋洲累計確診8768例，131死。

© 2020 AFP