北京疫情源頭無關鮭魚 挪威要中國重開進口

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（法新社奧斯陸17日電） 挪威今天表示，北京似已排除鮭魚為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）可能感染源後，挪威要求中國進口鮭魚恢復正常。

中國北京最近再度傳出多起冠狀病毒疾病確診病例，據報溯源至新發地批發市場，在切割進口鮭魚的砧板上檢測到病毒；挪威鮭魚因而受病毒檢驗。

不過，挪威與中國衛生官員目前看來已經還給鮭魚清白。

法新社報導，中國疾病預防控制中心應急中心副主任施國慶16日表示，目前沒有證據顯示鮭魚是新型冠狀病毒的帶原體或中間媒介。

挪威食品安全主管單位表示，挪威鮭魚適合消費食用，強調沒報告顯示有經由食物感染新型冠狀病毒的病例。

挪威漁業與海產部長英格布里森(Odd Emil Ingebrigtsen)今天聲明表示：「我們希望挪威鮭魚出口至中國市場能夠恢復正常。」

他說：「但有理由相信要花些時間。」英格布里森並未詳說細節。

由於先前鮭魚疑似和新型冠狀病毒有關，使得許多中國餐館和零售業者都取消訂單，暫停銷售挪威鮭魚；大型超市包括物美（Wumart）、家樂福（Carrefour）等都立即將鮭魚下架。

北京自上周以來至少有137人染疫，疫情再度浮現，導致鄰近幾個地區都被封鎖，超過1000次的航班被取消。

中國去年進口約2萬3500噸挪威鮭魚，是非常具有潛力的市場。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP