挨轟放任假消息散布 臉書開放用戶關閉政治廣告

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（法新社華盛頓17日電） 臉書公司（Facebook）挨批放任與選舉有關的不實訊息在平台上流傳，為平息批評聲浪，臉書今天起允許用戶關閉所有政治廣告。

這項功能今天起在美國推出，其他若干國家則將開放臉書和Instagram用戶選擇是否要擋掉候選人和政治團體的付費廣告。

臉書和其他社群媒體服務備受輿論壓力，外界要求這些社群媒體既要遏制不實訊息流竄，又要保有政治辯論的開放平台。

民主黨准總統候選人拜登（Joe Biden）曾籲請臉書嚴加管制他所稱來自總統川普猖獗的不實訊息，外界也升起要求臉書對政治人物進行事實查核的呼聲，不過都遭臉書斷然拒絕。

關注社群媒體和政治的哈特福大學（University of Hartford）教授吉安拉（Adam Chiara）表示，臉書這項宣言可能只是公關舉動，實際影響恐怕不大。

吉安拉表示，臉書將能以「未審查言論的勝利」自誇，但對於「移除平台上的有害言論毫無助益」。

吉安拉說：「我很好奇，有多少人真的會選擇關閉（政治廣告）？許多臉書用戶甚至根本就不會去變更預設的隱私設定。有多少人會花時間做這件事？」

北卡羅來納大學（University of North Carolina ）政治傳播學教授麥葛瑞格（Shannon McGregor）也說，儘管負面和惡意的廣告讓人擔心，但許多政治人物的訊息是「良善」的，能促進討論，也讓知名度較低的候選人得以觸及選民。

她說：「對民主來說，我不認為讓用戶選擇開啟或關閉廣告的政策是一件好事。」（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）

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