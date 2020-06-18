捍衛亞馬遜雨林 巴西原住民領袖染疫喪命

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（法新社裡約熱內盧17日電） 環保運動人士今天表示，最具代表性的亞馬遜雨林捍衛者之一、巴西原住民領袖帕亞康（Paulinho Paiakan）因感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），昨天病逝醫院。

年約65歲的帕亞康是卡亞波族（Kayapo）的領袖，他在1980年代帶領族人反抗巴西政府的美山水力發電大壩（Belo Monte Dam）計畫，因而聲名大噪。

環保團體「亞瑪遜星球」（Planet Amazon）創辦人布魯克（Gert-Peter Bruch）告訴法新社，帕亞康在巴西北部雷登桑市（Redencao）一家醫院過世。

布魯克表示：「他（帕亞康）畢生致力於結合全球原住民組成拯救亞瑪遜雨林的聯盟。他遠遠超越同時代人。我們失去一位極為寶貴的嚮導。」

巴西原住民協會（Brazilian Indigenous Peoples' Association，APIB）則說，帕亞康對原住民及自然環境而言，是一名「父親、領袖及戰士」。

巴西疫情迅速惡化之際，亞馬遜原住民族受到衝擊尤其明顯。根據巴西原住民協會的說法，巴西有將近5500名原住民染疫，其中287人喪生。

© 2020 AFP