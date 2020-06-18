日本前法務大臣被捕 自民黨人士：恐讓安倍加速下台

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（法新社東京18日電） 路透社引述自民黨消息人士報導，日本首相安倍晉三的前法務大臣河井克行被捕，可能對安倍造成毀滅性打擊，安倍的支持率接近歷史新低，恐在明年任期結束前提早下台。

日本執政黨自民黨消息人士指稱，部分黨內人士正在談論安倍提早下台的可能性，安倍的政敵也加強取而代之的各種運作。

安倍是日本史上在位最長久首相，過去曾在低支持率情況下挽回劣勢，但他目前顯然正失去更多黨內支持。

檢方今天依涉嫌在2019年參議院選舉買票罪名，逮捕河井克行及其妻子河井案里。河井克行曾任外交政策顧問，與安倍關係親密。

河井案里當時從自民黨總部收到1.5億日圓競選資金，獻金規模雖然沒有違法，但引發對安倍是否批準的質疑。

一位自民黨議員指出：「安倍無法持續下去。他可能無法持續到年底。」這位議員與其他受訪的政治人物一樣選擇匿名。

65歲東京家庭主婦齋藤紀子（Noriko Saito，音譯）談及這起最新醜聞時表示：「龐大資金暗中流通。安倍負有重大責任。」

選民已對安倍處理2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的振興措施感到失望，這起醜聞進一步侵蝕他的民意支持。安倍政府的振興措施被認為推出太緩慢且不知民間疾苦。

此外，安倍試圖延長檢察官退休年齡招致反彈，被認為破壞司法獨立。

© 2020 AFP