美國對敘利亞祭新制裁 首度鎖定阿塞德妻

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（法新社華盛頓17日電） 美國今天對敘利亞總統阿塞德政權祭出嚴厲懲罰，宣布對阿塞德夫婦、手足和部屬實施制裁措施，欲藉此切斷阿塞德政權金脈。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布，制裁阿塞德（Bashar al-Assad）政權的「凱撒敘利亞平民保護法案」（Caesar Syria Civil Protection Act，又稱「凱撒法案」）今天生效，新法消息已造成敘利亞貨幣劇烈貶值。

按照法案，被點名的制裁對象在美國的任何資產都將遭到凍結，也不得入境美國，且任何與阿塞德政權合作的企業將受到懲罰。阿塞德自從2011年開始鎮壓敘利亞反叛勢力後，便一直遭到美方制裁。

美國今天還宣布，制裁首波對象鎖定39名個人和實體，包括阿塞德和妻子阿斯瑪（Asma al-Assad）、阿塞德的手足、若干敘利亞高階將領和伊朗民兵等政權核心圈人士。

這是阿斯瑪首度遭到美方制裁。她出生於英國，父親是心臟科醫師，母親是外交人員。她本人曾擔任投資銀行家，並將自己塑造成進步的改革派人士和阿塞德政權現代化的代表人物。

不過，蓬佩奧在聲明中指責，阿斯瑪在阿塞德和娘家阿克拉斯（Akhras）家族的支持下，「已成為敘利亞最惡名昭彰的戰爭得利者之一」。

蓬佩奧還表示：「我們預期將祭出更多制裁。除非阿塞德和其政權停止對敘利亞人民無謂的殘暴征戰，否則我方不會罷休。」

蓬佩奧說，今天宣布的制裁措施「只是開始。美國將持續施加經濟和政治壓力，以切斷阿塞德政權的收入，並讓他們失去對敘利亞人民發動戰爭和犯下大規模暴行所需的支持」。（譯者：李佩珊/核稿：張正芊）

© 2020 AFP