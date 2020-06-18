聯合國：全球7950萬人流離失所 10年來翻近倍

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（法新社日內瓦18日電） 聯合國今天指出，由於遭受暴力和迫害，全球已有近8000萬人被迫逃離家園，人數幾乎是10年前的2倍，相當於全球總人口的1%。

根據聯合國難民署新出爐報告，去年年底，全球每97人就有1人離鄉背井、流離失所，凸顯敘利亞和剛果民主共和國等地衝突造成人民移動的現象加劇。

難民署署長葛蘭第（Filippo Grandi）接受法新社訪問時指出：「全球有1%的人口無法回到自己的家園，因為那裡有戰爭、迫害、侵犯人權和其他形式的暴力問題。」

難民署發現，去年年底時，有高達7950萬人處於難民、尋求庇護者或所謂「國內流離失所者」狀態，人數之多前所未見，比1年前暴增近900萬人。

難民署表示，雖然2019冠狀病毒疾病（COVID-19）減緩了這種趨勢，但7950萬這個數字也比2010年記錄到的4100萬人增加近1倍。

葛蘭第說：「這是一種從2012年來持續至今的趨勢，數據比前一年高。」他指出，這代表「出現更多衝突，出現更多暴力，迫使人們必須遠離家園」。

他表示，這也代表着衝突和危機「缺乏政治上的解決方法」，讓人無法返鄉。

根據難民署年度主要報告「全球趨勢」（Global Trends）內容，這7950萬名流離失所者中，敘利亞人、委內瑞拉人、阿富汗人、南蘇丹人和從緬甸逃亡、不具國籍的洛興雅人佔比最高。

葛蘭第表示，約73%難民前往鄰國尋求庇護，不符民粹主義者稱這些人都湧入西方國家的觀念。（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）

© 2020 AFP