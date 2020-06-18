評估無法降低染疫死亡率 WHO停止羥氯奎寧試驗

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（法新社日內瓦17日電） 世界衛生組織（WHO）今天表示，已決定停止羥氯奎寧作為對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）可能療法的試驗，因為發現它無法降低染疫死亡率。

法新社報導，世衛組織衛生緊急計畫的芮斯特瑞波（Ana Maria Henao Restrepo）博士在日內瓦視訊記者會上表示，多國參與的世衛組織「團結試驗」（Solidarity Trial）計畫已撤銷對這種抗瘧疾藥物的試驗。

她說：「從團結/發現試驗（Solidarity/Discovery Trial）的內部實證、康複試驗（Recovery Trial）的外部實證，以及得自這些大型隨機取樣試驗的合並實證下，與在醫院治療2019冠狀病毒疾病患者的醫療標準相互比較，顯示羥氯奎寧（hydroxychloroquine）並未降低那些患者的死亡率。」

「根據此分析及評量這些公開證據，團結/發現試驗的執行組已兩度會談，今天我們和所有主要調查員會談。」

「經過仔細評量，他們做出了結論，指出團結試驗將停止對羥氯奎寧的試驗。」

美國兩天前已撤銷緊急使用羥氯奎寧和氯奎寧（chloroquine）治療新型冠狀病毒疾病的授權。針對這兩種治療瘧疾藥物，美國總統川普曾力推用來抗疫。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP