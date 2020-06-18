避免種族歧視 美國兩大食品公司將改非裔商標

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（法新社華盛頓17日電） 在全美爆發反種族歧視示威之際，美國兩大食品公司今天宣布，它們將改變旗下「潔米瑪姑媽」及「班叔叔」品牌，兩者都以非裔美國人當商標圖案。

法新社報導，美國大眾文化長期以來一直存在着對非裔及其他少數族群的諷刺描繪，儘管近數十年來這些圖像已逐漸成為禁忌。

在美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）死於白人警察之手後，各地發生許多反種族歧視示威，全美企業也面臨品牌形象清算。

百事公司（PepsiCo）表示，將全面停用煎餅糖漿及麵糊產品「潔米瑪姑媽」（Aunt Jemima）品牌。這個品牌的包裝以一名非裔女性臉孔作為商標圖案。

瑪氏公司（Mars）則計畫「改進」稻米食品「班叔叔」（Uncle Ben's）品牌。這個品牌以非裔男性作為商標圖案。

百事公司旗下桂格食品北美公司（Quaker Foods North America）副總裁兼行銷長克勒普夫爾（Kristin Kroepfl）發表聲明說：「我們承認潔米瑪姑媽的起源是基於種族刻板印象。」

瑪氏公司則指出，在做這項決定前聽取了「消費者的聲音，尤其是非裔社群，並且聽取了我們全球夥伴的聲音」，目標將是「改進班叔叔品牌，包括它的視覺品牌認同」。

© 2020 AFP