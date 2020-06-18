Kobe墜機初步調查發現 駕駛員試圖從濃霧脫困

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（法新社洛杉磯17日電） 已故美國職籃NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）今年1月在直升機墜機事故中身亡。初步調查結果今天顯示，駕駛員曾告訴航空交通管制員，他正試圖擺脫濃霧，接着就撞上山壁。

事發的1月26日當天，直升機駕駛員左巴揚（Ara Zobayan）透過無線電告訴航空交通管制員，他正試着攀升到4000英尺，但直升機接着就墜毀在加州的卡拉巴薩斯（Calabasas）。左巴揚、布萊恩和他13歲的女兒吉安娜（Gianna），還有機上其他6人都在這起意外中喪命。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）今天公布長達1700頁的調查文件，揭露了左巴揚註定無望脫困的嘗試。

文件內有左巴揚快墜機前與航空交通管制員的部分對話紀錄。

左巴揚說：「呃，我們爬到4000（英尺）了。」管制員回答：「你爬到那高度然後要做什麼？」對話就此終結。

國家運輸安全委員會強調，這份文件不是最終報告，內容也不含分析、發現、建議或可能的事故原因，因此不應根據其中資訊做出關於墜機事故如何發生、為何發生的結論。

國家運輸安全委員會將持續調查，未來會完成詳細的最終報告。

© 2020 AFP